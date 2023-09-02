Нутрициолог раскрыла главную опасность арбуза

Арбуз содержит существенное количество фруктозы и глюкозы, но в плане полезных для организма компонентов он оставляет желать лучшего. Этот факт был обнародован доктором Мариной Шестаковой, специалистом по нутрициологии, кардиологии и диетологии в беседе с Runews24.ru.

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В составе арбуза, по словам специалиста, в основном вода и сахар, а количество глюкозы и фруктозы довольно значительное. В 100 граммах арбуза содержится около 10 граммов этих сахаров, пояснила эксперт.

Это означает, что употребив 300-400 грамм арбуза, организм получит приблизительно от 50 до 100 граммов фруктозы. Врач подчеркнула, что арбуз может представлять особенную опасность для людей, страдающих жировым гепатозом печени, диабетом, избыточным весом и инсулинорезистентностью.