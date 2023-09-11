Многие верят, что вода с лимоном натощак уменьшит аппетит и поможет скинуть лишние килограммы. Но, к сожалению, это всего лишь миф, не имеющий научного подтверждения.

Вода с лимоном – это просто вода. Лимон лишь добавляет в нее кислотность и витамин C, но это никак не влияет на метаболизм или сжигание жира. Прием такой воды натощак не ускорит обмен веществ и не приведет к существенной потере веса.

Конечно, замена сладких газированных напитков на воду будет полезна для фигуры и для здоровья в целом. Но добавление в нее лимона не делает ее волшебным средством для похудения.

Вместо того, чтобы уповать на мифы, лучше сбалансировать рацион, контролировать размер порций и вести активный образ жизни. Только комплексный подход поможет сбросить лишние килограммы, а не волшебные диеты.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.