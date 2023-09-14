$95.98+1.28103.11+1.54

Какой продукт нужно включить в рацион каждой женщине: видео

Существуют ли продукт, продлевающий молодость, повышающий иммунитет и улучшающий репродуктивную функцию?

Есть, и это куркума.

Одно из главных достоинств куркумы – ее мощные антиоксидантные свойства.

Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, которые повреждают клетки нашего организма и являются причиной возникновения различных заболеваний. Куркума содержит множество полезных веществ, таких как куркумин, деметоксикуркумин и бисдеметоксикуркумин. Эти соединения нейтрализуют свободные радикалы и замедляют старение.

Специя обладает противовоспалительными свойствами и может использоваться при артрите, артрозе и других заболеваниях суставов. Также куркума эффективна при менструации, уменьшая болевой синдром.

3 продукта для красоты и молодости кожи

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.

Ранее мы писали о том, как правильно худеть, чтобы не набирать вес обратно.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости