Какой продукт нужно включить в рацион каждой женщине: видео
Существуют ли продукт, продлевающий молодость, повышающий иммунитет и улучшающий репродуктивную функцию?
Есть, и это куркума.
Одно из главных достоинств куркумы – ее мощные антиоксидантные свойства.
Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, которые повреждают клетки нашего организма и являются причиной возникновения различных заболеваний. Куркума содержит множество полезных веществ, таких как куркумин, деметоксикуркумин и бисдеметоксикуркумин. Эти соединения нейтрализуют свободные радикалы и замедляют старение.
Специя обладает противовоспалительными свойствами и может использоваться при артрите, артрозе и других заболеваниях суставов. Также куркума эффективна при менструации, уменьшая болевой синдром.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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