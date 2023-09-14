Существуют ли продукт, продлевающий молодость, повышающий иммунитет и улучшающий репродуктивную функцию?

Есть, и это куркума.

Одно из главных достоинств куркумы – ее мощные антиоксидантные свойства.

Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, которые повреждают клетки нашего организма и являются причиной возникновения различных заболеваний. Куркума содержит множество полезных веществ, таких как куркумин, деметоксикуркумин и бисдеметоксикуркумин. Эти соединения нейтрализуют свободные радикалы и замедляют старение.

Специя обладает противовоспалительными свойствами и может использоваться при артрите, артрозе и других заболеваниях суставов. Также куркума эффективна при менструации, уменьшая болевой синдром.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.