Врач перечислил главные ошибки при употреблении кофе

Кофе является одним из самых популярных напитков во всем мире. Однако далеко не все знают о базовых правилах, которым важно следовать при употреблении кофеина, сообщает издание Mirror с ссылкой на мнение врача Майкла Мосли.

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По словам специалиста, любители кофе зачастую совершают ряд опасных для здоровья ошибок. Во-первых, нельзя употреблять его на голодный желудок: перед первой чашкой напитка следует, как минимум, выпить стакан воды комнатной температуры. Но еще лучше, отмечает Мосли, позавтракать – например, яичницей, в которой много клетчатки.

Во-вторых, не рекомендуется пить кофе перед занятиями спортом. Как объяснил эксперт, кофеин в данном случае негативно сказывается на работе органов и самочувствии, так как увеличивает нагрузку на сердце и дополнительно стимулирует потерю жидкости организмом.