Правильное питание – один из основных способов поддержания исправной работы сердца. Какие продукты следует добавить в рацион, порталу Eat This, Not That! рассказала кардиолог Элизабет Клодас.

Во-первых, по словам специалиста, важно потреблять достаточное количество омега-3 кислот. Они содержатся, например, в диком рисе, красной чечевице, шпинате, тыкве, семенах чиа, грецких орехах, лососе и др.

Во-вторых, в исправной работе главного органа немаловажную роль играют антиоксиданты. Ими богаты помидоры, апельсины, черника, шпинат, темный шоколад и зеленый чай, обратила внимание врач.

Помимо этого, рекомендуется дополнять свой рацион цельнозерновыми продуктами и листовой зеленью, резюмировала кардиолог.