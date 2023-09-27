Диетолог заявила, что отказ от завтрака грозит ожирением
Врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова рассказала, что отказ от завтрака утром приводит к набору лишнего веса и появлению усталости. Об этом сообщает "Радио 1".
По словам медика, по утрам организм будит гормон кортизол, которому нужна энергия. Если человек не завтракает, он не получает эту энергию, дающую нам силы в течение дня.
Кроме того, отказ от приема пищи с утра приводит к набору лишнего веса. Это провоцирует аппетит и, соответственно, лишние перекусы.
"То, что мы не доели утром, тело все равно доберет в вечернее время. Так как наша пищеварительная система более активна днем, завтрак дает нам профит в виде энергии", - объяснила врач.
Еда, которую человек употребляет вечером, с большой вероятностью откладывается в "жировое депо".