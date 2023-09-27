Диетолог заявила, что отказ от завтрака грозит ожирением

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова рассказала, что отказ от завтрака утром приводит к набору лишнего веса и появлению усталости. Об этом сообщает "Радио 1".

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По словам медика, по утрам организм будит гормон кортизол, которому нужна энергия. Если человек не завтракает, он не получает эту энергию, дающую нам силы в течение дня.

Кроме того, отказ от приема пищи с утра приводит к набору лишнего веса. Это провоцирует аппетит и, соответственно, лишние перекусы.

"То, что мы не доели утром, тело все равно доберет в вечернее время. Так как наша пищеварительная система более активна днем, завтрак дает нам профит в виде энергии", - объяснила врач.