Гастроэнтеролог развеял миф о вреде перекусов всухомятку

Не всегда получается выкроить время для полноценного приема пищи, в результате чего приходится довольствоваться перекусом всухомятку. Врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов рассказал "Комсомольской правде", вредны ли они для желудка на самом деле.

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Распространенное мнение о том, что сухая еда якобы напрямую может повреждать желудок и кишечник, является одним из самых безосновательных мифов о питании, считает специалист. По его словам, в процессе жевания пищевой комок обильно смачивается слюной, к тому же в нем участвует желудочный сок, который представляет собой жидкость.

"Максимум, что вы можете испытать - дискомфорт из-за нехватки слюны. Тогда достаточно просто запить булочку или бутерброд. Поступит ли жидкость в желудок в виде напитка или в составе супа – организму безразлично".

Гастроэнтеролог также обратил внимание на то, что преимущество супов перед другими блюдами научно не доказано.