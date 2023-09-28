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Гастроэнтеролог Харитонов развеял миф об опасности перекусов всухомятку

Не всегда получается выкроить время для полноценного приема пищи, в результате чего приходится довольствоваться перекусом всухомятку. Врач-гастроэнтеролог Андрей Харитонов рассказал "Комсомольской правде", вредны ли они для желудка на самом деле.

Гастроэнтеролог развеял миф о вреде перекусов всухомятку
© Unsplash

Распространенное мнение о том, что сухая еда якобы напрямую может повреждать желудок и кишечник, является одним из самых безосновательных мифов о питании, считает специалист. По его словам, в процессе жевания пищевой комок обильно смачивается слюной, к тому же в нем участвует желудочный сок, который представляет собой жидкость.

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"Максимум, что вы можете испытать - дискомфорт из-за нехватки слюны. Тогда достаточно просто запить булочку или бутерброд. Поступит ли жидкость в желудок в виде напитка или в составе супа – организму безразлично".

Гастроэнтеролог также обратил внимание на то, что преимущество супов перед другими блюдами научно не доказано.

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