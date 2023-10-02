"Плохой" холестерин считается таковым из-за липопротеинов, которые застревают в просвете сосудов и накапливаются там, формируя бляшки. Какие продукты могут снизить уровень его содержания в организме, порталу "Лайф" рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, с задачей справляются грецкие орехи, миндаль, кедровые орехи, фундук, кешью и арахис. Все они богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые укрепляют сосуды и уменьшают риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем врач обратила внимание на калорийность орехов и посоветовала не включать их в большом количестве в свой рацион. Рекомендованная порция данного продукта составляет 30 граммов в сутки.

"Это примерно 10–15 зёрнышек миндаля или пять грецких орешков без скорлупы", – объяснила гастроэнтеролог.