Морсы из ягод, зеленый чай и какао помогут снизить риск развития тромбоза. Об этом "Москве 24" заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, употребление морсов из самых разных ягод является эффективным способом профилактики тромбоза. Для больше эффекта к ним можно добавить имбирь.

Что касается зеленого чая, то он улучшает текучесть крови, повышает ее антиагрегантные свойства, то есть отталкивание кровяных клеток друг от друга, тем самым препятствуя образованию тромбов. Это объясняется тем, что в напитке содержатся катехины, которые обладают противовоспалительным действием.

Какао, в свою очередь, также оказывает противовоспалительную и антиагрегантную функции, то есть препятствует слипанию форменных элементов крови, резюмировал диетолог.