Стало известно, что нужно сделать в огороде перед зимовкой

Николай Дубинин, дезинфектолог, рассказал, что нужно сделать осенью для того, чтобы избавиться от вредителей. Об этом сообщает "Лента.ру".
Эксперт посоветовал сжигать опавшую листву, так как в ней могут зимовать вредители. Для компоста ее использовать категорически нельзя.
Также стоит обработать участок специальными веществами от насекомых. Особое внимание нужно уделить коре деревьев, кронам кустарников и деревянным постройкам.
Дубинин посоветовал перекопать почву перед зимовкой. Так вредители не смогут спрятаться и будут истреблены птицами, поэтому нужно перекапывать землю не только на грядках, но и между ними.
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