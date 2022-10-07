Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
1 час назад

Дезинфектолог Дубинин: сожжение листьев поможет победить вредителей в огороде

Мария Каткова

Николай Дубинин, дезинфектолог, рассказал, что нужно сделать осенью для того, чтобы избавиться от вредителей. Об этом сообщает "Лента.ру".

Стало известно, что нужно сделать в огороде перед зимовкой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт посоветовал сжигать опавшую листву, так как в ней могут зимовать вредители. Для компоста ее использовать категорически нельзя.

Также стоит обработать участок специальными веществами от насекомых. Особое внимание нужно уделить коре деревьев, кронам кустарников и деревянным постройкам.

Как часто нужно поливать огород на самом деле

Дубинин посоветовал перекопать почву перед зимовкой. Так вредители не смогут спрятаться и будут истреблены птицами, поэтому нужно перекапывать землю не только на грядках, но и между ними.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, как спасти огород от заморозков.

Дом и сад,Николай Дубинин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители