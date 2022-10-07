Стало известно, что нужно сделать в огороде перед зимовкой

Николай Дубинин, дезинфектолог, рассказал, что нужно сделать осенью для того, чтобы избавиться от вредителей. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Эксперт посоветовал сжигать опавшую листву, так как в ней могут зимовать вредители. Для компоста ее использовать категорически нельзя.

Также стоит обработать участок специальными веществами от насекомых. Особое внимание нужно уделить коре деревьев, кронам кустарников и деревянным постройкам.

Дубинин посоветовал перекопать почву перед зимовкой. Так вредители не смогут спрятаться и будут истреблены птицами, поэтому нужно перекапывать землю не только на грядках, но и между ними.