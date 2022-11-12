Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Что нужно успеть сделать в цветнике перед зимой: видео

Стелла Шмель

Поздней осенью растения нуждаются уходе перед наступлением холодов. Подготовка к посадок зимовке — очень ответственный этап в жизни любого садовода.

Снежана Ташова, ведущая канала "Голова Садовая", рассказала о том, какие работы нужно выполнить в цветнике, чтобы растения хорошо перенесли зимовку, а в следующем сезоне цвели и давали плоды.

Во-первых, многие цветники нуждаются в тщательной уборке перед зимой. Растения, готовясь к зиме, начинают сбрасывать лиственный покров, который в последствии становится подходящей средой для размножения микробов. Также не стоит забывать об удалении сухих веток и стеблей, впоследствии они тоже могут навредить растению.

Как приготовить быстрый компост из листьев мешках

Подробнее о том, что сделать с цветами перед зимовкой, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, как избежать ошибок при подготовке роз к зиме.

Дом и сад,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители