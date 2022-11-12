Что нужно успеть сделать в цветнике перед зимой: видео

Поздней осенью растения нуждаются уходе перед наступлением холодов. Подготовка к посадок зимовке — очень ответственный этап в жизни любого садовода.

Снежана Ташова, ведущая канала "Голова Садовая", рассказала о том, какие работы нужно выполнить в цветнике, чтобы растения хорошо перенесли зимовку, а в следующем сезоне цвели и давали плоды.

Во-первых, многие цветники нуждаются в тщательной уборке перед зимой. Растения, готовясь к зиме, начинают сбрасывать лиственный покров, который в последствии становится подходящей средой для размножения микробов. Также не стоит забывать об удалении сухих веток и стеблей, впоследствии они тоже могут навредить растению.

Подробнее о том, что сделать с цветами перед зимовкой, смотрите в видео.