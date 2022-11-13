Дизайнер рассказала, как быстро обновить кухню

Дизайнер интерьера Евгения Биркая в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала, как обновить кухню без особого труда и больших затрат.
По мнению эксперта, сделать для этого нужно использовать текстиль.
«Прекрасный вариант – переобить стулья, если есть мягкие стулья, табуретки или маленькие диванчики», – сообщила Евгения Биркая.
Дизайнер подчеркнула, что это не будет стоить слишком дорого, а мебель при этом будет выглядеть, как новая. А кроме того, можно даже не заниматься переобивкой, а вместо этого купить готовые чехлы как для стульев, так и для диванов.
Накануне Нового года можно выбрать тематические чехлы, это поможет создать в доме праздничную атмосферу. Кстати, менять чехлы и подушки можно к каждому празднику.