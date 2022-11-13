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1 час назад

Дизайнер рассказала, как быстро обновить кухню

Катя Кобышева

Дизайнер интерьера Евгения Биркая в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказала, как обновить кухню без особого труда и больших затрат.

Дизайнер рассказала, как быстро обновить кухню
Фото: UnsplashUnsplash

По мнению эксперта, сделать для этого нужно использовать текстиль.

«Прекрасный вариант – переобить стулья, если есть мягкие стулья, табуретки или маленькие диванчики», – сообщила Евгения Биркая.

Дизайнер подчеркнула, что это не будет стоить слишком дорого, а мебель при этом будет выглядеть, как новая. А кроме того, можно даже не заниматься переобивкой, а вместо этого купить готовые чехлы как для стульев, так и для диванов.

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Накануне Нового года можно выбрать тематические чехлы, это поможет создать в доме праздничную атмосферу. Кстати, менять чехлы и подушки можно к каждому празднику.

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