Терапевт рассказала, почему опасно редко стирать полотенца

Если редко стирать полотенца, могут появиться и распространиться грибок ногтей на ногах, эпидермофития, зуд и бородавки. Об этом изданию "Медик Форум" рассказала терапевт Ирина Андреева.

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"Грязные полотенца, безусловно, могут вызвать обострение экземы или атопического дерматита", — добавила специалист.

По словам Ирины Андреевой, лучше стирать полотенце раз в три-четыре дня. Эксперт также рекомендует не делиться своим полотенцем с болеющими людьми и вытряхивать его после использования, чтобы удалить лишнюю воду.

По словам Ирины Андреевой, лучше стирать полотенце раз в три-четыре дня. Эксперт также рекомендует не делиться своим полотенцем с болеющими людьми и вытряхивать его после использования, чтобы удалить лишнюю воду.