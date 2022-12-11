Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
50 минут назад

Терапевт Андреева рассказала, почему опасно редко стирать полотенца

Мира Маркина

Если редко стирать полотенца, могут появиться и распространиться грибок ногтей на ногах, эпидермофития, зуд и бородавки. Об этом изданию "Медик Форум" рассказала терапевт Ирина Андреева.

Терапевт рассказала, почему опасно редко стирать полотенца
Фото: PxherePxhere

"Грязные полотенца, безусловно, могут вызвать обострение экземы или атопического дерматита", — добавила специалист.

По словам Ирины Андреевой, лучше стирать полотенце раз в три-четыре дня. Эксперт также рекомендует не делиться своим полотенцем с болеющими людьми и вытряхивать его после использования, чтобы удалить лишнюю воду.

Терапевт назвала неожиданную опасность вчерашнего чая

По словам Ирины Андреевой, лучше стирать полотенце раз в три-четыре дня. Эксперт также рекомендует не делиться своим полотенцем с болеющими людьми и вытряхивать его после использования, чтобы удалить лишнюю воду.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как часто стоит стирать белье.

Дом и сад,Ирина Андреева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители