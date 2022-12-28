Стало известно, как часто нужно менять половики

Данила Новиков, технолог сервиса Qlean рассказал, как часто нужно менять придверные коврики. Об этом сообщает "Семь дней".

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По словам эксперта, решение о замене коврика нужно принимать визуально. Если на нем появляются проплешины, то он становится неэффективен, так как не может впитывать влагу. Также коврик может менять цвет, тогда приходит в негодность. Он отметил, что долговечнее работает предмет интерьера из синтетических материалов.

Он отметил, что срок службы придверного коврика зависит от его материала, а также от количества людей, которые по нему ходят. Так, если он сделан из некачественного материала, а семья большая, то ковер нужно менять раз в год. Однако качественные ковры могут служить от 15 до 20 лет.