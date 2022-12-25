Эксперты объяснили, как правильно выбрать елку

«Ели, как правило, продаются запакованные, поэтому надо попросить ее распаковать. Даже попросить, чтоб ее стукнули об пол, тогда вы увидите, насколько на ней сохраняется хвоя. Далее, когда вы приобрели дерево, приносите его домой, то имеет смысл положить пока на балкон либо в холодное место и сохранить поближе к новогодним праздникам. Дальше вы заносите ее в теплое помещение, но не распаковываете ель, а даете ей немного полежать. Только спустя несколько часов можно уже снять сетки, обновить место среза и поставить ее в специальную подставку, налить воды либо поставить в ведро с песком и добавить туда еще специальные есть средства для сохранения свежести пихты», - рассказал руководитель по категорийному управлению ОBI Максим Суравегин.