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1 час назад

Эксперты объяснили, как правильно выбрать елку

Катя Кобышева

Защитники живой природы призывают выбирать искусственные елки. Но редко кто покупает такую елку на всю жизнь, а потом передает по наследству. Утилизация искусственной елки наносит природе гораздо больше вреда, чем вырубка живых деревьев, тем более что для продажи ели и пихты выращивают в специальных питомниках. Эксперт рассказал, как выбрать елку правильно. Его слова передает "Авторадио".

Эксперты объяснили, как правильно выбрать елку
Фото: UnsplashUnsplash

Если вы покупаете живое дерево в специализированных магазинах, то можете быть уверены, что поставщики проверены и предлагают легальную продукцию.

«Ели, как правило, продаются запакованные, поэтому надо попросить ее распаковать. Даже попросить, чтоб ее стукнули об пол, тогда вы увидите, насколько на ней сохраняется хвоя. Далее, когда вы приобрели дерево, приносите его домой, то имеет смысл положить пока на балкон либо в холодное место и сохранить поближе к новогодним праздникам. Дальше вы заносите ее в теплое помещение, но не распаковываете ель, а даете ей немного полежать. Только спустя несколько часов можно уже снять сетки, обновить место среза и поставить ее в специальную подставку, налить воды либо поставить в ведро с песком и добавить туда еще специальные есть средства для сохранения свежести пихты», - рассказал руководитель по категорийному управлению ОBI Максим Суравегин.

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