Самая частая причина появления плесени в помещении – влажность и плохая вентиляция. На окнах она образуется в основном в зимнее время, виной этому конденсат, скапливающийся на стекле, и теплый воздух от радиатора.

Блогер Nechetoff поделился в TikTok лайфхаком, как с помощью одного простого средства быстро избавиться от оконной плесени.

Для этого понадобится марлевая тряпка и белизна.

Тряпку обильно смачивают раствором белизны и протирают ей места, пораженные плесенью. Спустя 10 минут после высыхания от грибка не останется и следа.

От плесени нужно обязательно избавляться, так как она неблагоприятно влияет на организм человека, провоцируя такие заболевания как бронхит и аллергию.

Подробнее о том, как избавиться от плесени, смотрите в видео.