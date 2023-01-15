Как избавиться от запаха в зимней обуви: видео

В зимней обуви наши ноги часто потеют, из-за чего в ней появляется неприятный запах. Если не проветривать вовремя ботинки, он въедается и, кажется, что избавиться от него невозможно. Но на самом деле это не так. Советами, как устранить неприятный запах в зимней обуви без химчистки, поделился блогер Константин Нечетов в своем Tik-Tok-аккаунте.

По его словам, чтобы решить проблему, понадобится только одно средство, которое есть дома у каждого, — это перекись водорода. Первым шагом надо перелить ее в пульверизатор удобства. Теперь нужно достать из обуви стельки и распылить по всей их поверхности перекись.

Что делать дальше, чтобы зимние ботинки не пахли? Смотрите в видео.