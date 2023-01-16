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54 минуты назад

Как отмыть зеленку с одежды за пару минут: видео

Мира Маркина

Все знают, как сложно отмыть зеленку, если пролить ее на пальцы. Не лучше ситуация с одеждой. Избавиться от зеленки на ней еще сложнее, чем на коже. Во-первых, потому, что многие ткани нельзя подвергать агрессивной стирке, а, во-вторых, если пятно засохнет, вывести его совсем проблематично. Однако необязательно выбрасывать вещь или тратить деньги на химчистку.

Блогер Константин Нечетов поделился в своем TikTok-аккаунте лайфхаком, как отмыть зеленку в домашних условиях. Для этого вам понадобятся только подручные средства и пара минут.

Подготовьте кипяток, соду и перекись водорода и смотрите видео, чтобы узнать подробнее, как избавиться от пятна.

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