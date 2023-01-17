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3 часа назад

Как убрать заломы на кожаной обуви: видео

Мира Маркина

Со временем на всей кожаной обуви появляются заломы, так как при ходьбе мы постоянно сгибаем и разгибаем ноги. Из-за этого наши ботинки, туфли теряют форму и начинают выглядеть менее опрятно. Но от заломов можно избавиться, используя только подручные средства. Как? Лайфхаком поделился блогер Константин Нечетов в своем TikTok-аккаунте @nechetoff.

Для того, чтобы убрать некрасивые заломы, вам понадобятся:
  • небольшое полотенце,
  • влажная тряпочка,
  • утюг,
  • глицерин или касторовое масло.

Смотрите видео, чтобы узнать, что с ними делать дальше и как привести свою кожаную обувь в порядок.

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