Как убрать заломы на кожаной обуви: видео

Со временем на всей кожаной обуви появляются заломы, так как при ходьбе мы постоянно сгибаем и разгибаем ноги. Из-за этого наши ботинки, туфли теряют форму и начинают выглядеть менее опрятно. Но от заломов можно избавиться, используя только подручные средства. Как? Лайфхаком поделился блогер Константин Нечетов в своем TikTok-аккаунте @nechetoff.