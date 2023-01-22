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25 минут назад

Как убрать следы от ручки с обоев: видео

Мира Маркина

Те, у кого есть дети, знают не понаслышке, что, если ребенка оставить одного с ручками и фломастерами, через пару минут все стены будут исписаны. Но бояться испорченных стен не стоит, как и менять обои. Все можно отмыть самому и без особых усилий. Как стереть следы от ручки? Рассказал блогер Константин Нечетов в своем TikTok-аккаунте @nechetoff.

Для того, чтобы отмыть обои от детских рисунков, вам понадобятся:

  • 70% уксусная кислота - 1 столовая ложка;
  • Марганец в кристаллах - на кончике ложки;
  • Перекись водорода;
  • Ватные диски.

Для начала нужно смешать уксусную кислоту с марганцем, перемешать и нанести на следы от ручки. Что делать дальше?

Смотрите видео, чтобы узнать.

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