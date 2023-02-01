Как легко отмыть известковый налет: видео

Известковый налет в ванной — проблема, о которой хозяйки знают не понаслышке. Со временем он накапливается на всех поверхностях, контактирующих с водой, и отмыть его с душевой кабины, кранов и другой сантехники кажется очень сложной задачей. В идеале нужно протирать все после каждого использования, чтобы избежать образования известкового налета. Но что делать, если он уже есть? Об одном из способов рассказал блогер Константин Нечетов в своем TikTok-аккаунте @nechetoff.