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1 час назад

Как легко отмыть известковый налет: видео

Мира Маркина

Известковый налет в ванной — проблема, о которой хозяйки знают не понаслышке. Со временем он накапливается на всех поверхностях, контактирующих с водой, и отмыть его с душевой кабины, кранов и другой сантехники кажется очень сложной задачей. В идеале нужно протирать все после каждого использования, чтобы избежать образования известкового налета. Но что делать, если он уже есть? Об одном из способов рассказал блогер Константин Нечетов в своем TikTok-аккаунте @nechetoff.

Для того, чтобы убрать налет, вам понадобится всего две вещи:

  • лимон;
  • пищевая сода.

Смотрите видео, чтобы узнать, что с ними делать дальше.

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Дом и сад,Видео,
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