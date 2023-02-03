Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

Ошибки, из-за которых кухня выглядит хуже: видео

Мария Каткова

Все люди стараются обустроить свое жилье так, чтобы им в нем было комфортно жить. Однако не всегда удобство означает красоту и стиль. Иногда свой комфорт нужно создавать так, чтобы квартира выглядела опрятно и приятно.

Довольно часто люди совершают однотипные ошибки в интерьере, из-за которых их квартира выглядит гораздо хуже. О том, как сделать кухню лучше и не совершать интерьерных ошибок, рассказала блогер Евгения Голованова (@design_lova_nova) в своем TikTok. Например, большое количество столовых приборов и сковородок, подмешанных на крачки, создает визуальный шум. Гораздо лучше "спрятать" все это в ящики. Особенно то, чем вы не пользуетесь на постоянной основе.

Как нельзя убирать в квартире: 5 ошибок

Про эти и другие ошибки в интерьере кухни смотрите в видео.

Ранее сообщалось о простых привычках, которые помогут держать дом в чистоте.

Дом и сад,Видео,Евгений Голованов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители