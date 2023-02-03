Все люди стараются обустроить свое жилье так, чтобы им в нем было комфортно жить. Однако не всегда удобство означает красоту и стиль. Иногда свой комфорт нужно создавать так, чтобы квартира выглядела опрятно и приятно.

Довольно часто люди совершают однотипные ошибки в интерьере, из-за которых их квартира выглядит гораздо хуже. О том, как сделать кухню лучше и не совершать интерьерных ошибок, рассказала блогер Евгения Голованова (@design_lova_nova) в своем TikTok. Например, большое количество столовых приборов и сковородок, подмешанных на крачки, создает визуальный шум. Гораздо лучше "спрятать" все это в ящики. Особенно то, чем вы не пользуетесь на постоянной основе.

Про эти и другие ошибки в интерьере кухни смотрите в видео.