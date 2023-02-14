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2 часа назад

Биолог назвала вредные народные советы дачников

Мира Маркина

Биолог Галина Можаева назвала три вредные народные рекомендации, которые дают дачникам в сети. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

Дачникам назвали вредные народные советы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Один из таких вредных советов — заменить классический дренаж в горшке с посадками на детский подгузник. По словам специалиста, это нерациональное решение. При повышенной влажности почвы гораздо проще и бюджетнее использовать дренаж, иначе корни растений будут подгнивать.

Второй сомнительный совет — поливать посадки водой из-под вареных овощей. Биолог заявила, что от этого действия нет никакой пользы, так как после варки овощей в воде не остается ценных веществ.

Как использовать просроченные продукты в быту

Третий совет, который раскритиковала специалист, — класть на дно горшка фильтры для кофе, чтобы удерживать субстрат внутри. Гораздо лучше, по мнению биолога, использовать черепки от разбитого глиняного горшка, керамзит или дренаж.

Ранее диетолог предупредила, кому опасен компот.

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