Дачникам назвали вредные народные советы

Биолог Галина Можаева назвала три вредные народные рекомендации, которые дают дачникам в сети. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

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Один из таких вредных советов — заменить классический дренаж в горшке с посадками на детский подгузник. По словам специалиста, это нерациональное решение. При повышенной влажности почвы гораздо проще и бюджетнее использовать дренаж, иначе корни растений будут подгнивать.

Второй сомнительный совет — поливать посадки водой из-под вареных овощей. Биолог заявила, что от этого действия нет никакой пользы, так как после варки овощей в воде не остается ценных веществ.