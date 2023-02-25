Психолог назвала вещи, от которых нужно избавляться

Психолог Юлия Беликова назвала вещи, которые нужно выбрасывать. Об этом сообщает издание PensNews.

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Как отметила специалист, многие люди хранят хлам в доме из-за привычек, которые им внушили представители предыдущего поколения. Однако психолог посоветовала избавляться от некоторых вещей.

Она посоветовала не хранить пакеты и коробки, так как эти вещи редко используются. Также нужно выбрасывать старые счета, которые уже не приводят. Избавиться стоит от старых газет и журналов, так как найти их можно только в электронном виде.

Нужно выбрасывать и другую макулатуру. Например, старые школьные учебники и конспекты. Образовательная программа постоянно меняется, поэтому все это не пригодится детям, а взрослые никогда не используют это.

В список также вошла старая одежда или то, что вы точно никогда не будете носить. Такие вещи только занимают место в шкафу. Она посоветовала избавляться от всех вещей, которые лежат в доме несколько лет неиспользованными.