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1 час назад

Как легко отбелить межплиточные швы: видео

Стелла Шмель

Керамическая плитка – один из самых популярных материалов для облицовки стен в ванной комнате и на кухне. У плитки есть много преимуществ, но есть и недостатки. Одна из самых распространенных проблем — потемнение швов между плитками из-за грязи, плесени или грибка.

Блогер @Onaznaet рассказала, как с помощью недорогих средств быстро избавиться от загрязнений в межплиточных швах. Для приготовления отбеливающей смеси вам понадобятся: сода, уксус и лимонная кислота.

Как отмыть жировые пятна на дверцах кухонного шкафа

Подробнее о том, как отбелить стыки между плитками с помощью домашних средств, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали про самые грязные предметы на кухне, о которых мало кто заботится.

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