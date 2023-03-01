Керамическая плитка – один из самых популярных материалов для облицовки стен в ванной комнате и на кухне. У плитки есть много преимуществ, но есть и недостатки. Одна из самых распространенных проблем — потемнение швов между плитками из-за грязи, плесени или грибка.

Блогер @Onaznaet рассказала, как с помощью недорогих средств быстро избавиться от загрязнений в межплиточных швах. Для приготовления отбеливающей смеси вам понадобятся: сода, уксус и лимонная кислота.

Подробнее о том, как отбелить стыки между плитками с помощью домашних средств, смотрите в видео.