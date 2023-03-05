Что нельзя делать при ремонте, если у вас есть животные: видео

Если вы счастливый хозяин квартиры, в которой обитает кошка или собака, то при планировании ремонта вам следует учесть несколько нюансов, чтобы потом не хвататься за голову.

В первую очередь важно не использовать в ремонте опасные лаки и краски, которые содержат токсичные вещества. Также старайтесь избегать в дизайне элементов с острыми краями и углами, для животных такие вещи могут быть потенциально опасными. В процессе ремонта не забывайте закрывать все отверстия и щели, чтобы животные не могли застрять или получить травму. Уделите особое внимание выбору отделочных материалов и покрытий, это поможет вам сохранить много нервных клеток в будущем.

О том, какие материалы не надо выбирать, если в квартире живет кошка или собака, смотрите в видео.