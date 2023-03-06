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1 час назад

Можно ли оставлять котов одних дома на долгое время: видео

Стелла Шмель

Владельцы кошек, как правило, спокойно оставляют питомцев одних дома на весь день. Представители семейства кошачьих много спят, поэтому отсутствие людей в течение дня их не сильно тревожит.

Но можно ли оставить кота одного на несколько дней?

Важно понимать, что длительная разлука с хозяином — стресс для кошки. Однако животное может спокойно находиться в одиночестве день или два при условии, что у него есть еда и вода в прямом доступе. Уезжая на более долгий срок, попросите соседей или родственников навещать вашего питомца.

Что нельзя делать при ремонте, если у вас есть животные

Подробнее о том, можно ли оставлять кота одного надолго, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, почему кошка мнет лапами хозяина.

Дом и сад,Видео,
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