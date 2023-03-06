Владельцы кошек, как правило, спокойно оставляют питомцев одних дома на весь день. Представители семейства кошачьих много спят, поэтому отсутствие людей в течение дня их не сильно тревожит.

Но можно ли оставить кота одного на несколько дней?

Важно понимать, что длительная разлука с хозяином — стресс для кошки. Однако животное может спокойно находиться в одиночестве день или два при условии, что у него есть еда и вода в прямом доступе. Уезжая на более долгий срок, попросите соседей или родственников навещать вашего питомца.

Подробнее о том, можно ли оставлять кота одного надолго, смотрите в видео.