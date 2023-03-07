Флорист рассказала, как сохранить букет свежим дольше

На носу 8 Марта, а значит мужчины будут скупать цветы для возлюбленных. Дизайнер-флорист Анастасия Кузьмина, в беседе с «ФедералПресс» дала рекомендации по сохранению свежести цветов в вазе.

Эксперт советует ставить цветы в прохладное место. При этом она подчеркнула, что температура не должна быть минусовой.

«Каждый день нужно менять воду и подрезать стебелечки», – добавила флорист.

По ее словам, при покупке букета можно приобрести специальный порошок кризал. Он влияет на стойкость букетов, уточнила она.