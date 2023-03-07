Современные утюги устойчивы к агрессивным воздействиям и, как правило, оснащены функцией самоочищения. Однако из-за жесткой воды и режима отпаривания, образование накипи неизбежно.

Блогер @Onaznaett рассказала, как с помощью обычной минеральной воды можно без труда очистить утюг от накипи.

Чтобы прочистить утюг, необходимо влить в резервуар газированную минеральную воду, после чего нагреть прибор до максимальной температуры и включить функцию отпаривания.

Буквально спустя пару минут вы заметите, как из отверстий начнет выходить известь.

Подробнее о том, как очистить утюг с помощью минеральной воды, смотрите в видео.