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28 минут назад

Зачем заливать минеральную воду в утюг: видео

Стелла Шмель

Современные утюги устойчивы к агрессивным воздействиям и, как правило, оснащены функцией самоочищения. Однако из-за жесткой воды и режима отпаривания, образование накипи неизбежно.

Блогер @Onaznaett рассказала, как с помощью обычной минеральной воды можно без труда очистить утюг от накипи.

Чтобы прочистить утюг, необходимо влить в резервуар газированную минеральную воду, после чего нагреть прибор до максимальной температуры и включить функцию отпаривания.

Буквально спустя пару минут вы заметите, как из отверстий начнет выходить известь.

Как легко отбелить межплиточные швы

Подробнее о том, как очистить утюг с помощью минеральной воды, смотрите в видео.

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