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51 минуту назад

Дизайнер интерьеров назвал цвета, в которые опасно красить спальню

Мира Маркина

Дизайнер интерьеров Феникс Грей в социальной сети TikTok рассказал о цветах, в которые опасно красить стены спальни.

Дизайнер интерьеров назвал цвета, в которые опасно красить спальню
Фото: UnsplashUnsplash

Грей предостерег от покраски стен в светло-зеленый цвет. По словам эксперта, с таким цветом в спальне будет довольно трудно расслабиться. Если вам импонируют зеленые оттенки, дизайнер посоветовал выбирать самые темные.

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Кроме того, эксперт рекомендовал отказаться от желтого цвета в спальне, поскольку это "энергичный цвет".

В заключение Грей посоветовал быть осторожнее с красным цветом. В спальне с красными стенами будет сложно почувствовать себя уютно и расслабиться, но вместе с тем такой интерьер подойдет для интимных встреч.

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