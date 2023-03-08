Дизайнер интерьеров назвал цвета, в которые опасно красить спальню

Дизайнер интерьеров Феникс Грей в социальной сети TikTok рассказал о цветах, в которые опасно красить стены спальни.

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Грей предостерег от покраски стен в светло-зеленый цвет. По словам эксперта, с таким цветом в спальне будет довольно трудно расслабиться. Если вам импонируют зеленые оттенки, дизайнер посоветовал выбирать самые темные.

Кроме того, эксперт рекомендовал отказаться от желтого цвета в спальне, поскольку это "энергичный цвет".