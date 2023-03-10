Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

Собаки, которых нельзя заводить, если в семье есть дети: видео

Стелла Шмель

Если вы планируете завести собаку, но в вашей семье есть дети, потратьте чуть больше времени, чтобы выбрать правильную породу. Также важно понимать, что к обучению собаки придется подойти более ответственно.

На канале @PetshopBlog рассказали о том, что необходимо учесть перед заведением собаки в доме, где есть дети.

Даже самая добродушная собака может отреагировать агрессивно, если ее схватили за хвост во время отдыха или еды. Поэтому важно объяснить ребенку главные правила взаимодействия с питомцем.

Многие считают, что собаки малых пород хорошо подходят для семей с детьми. Но есть риск, что маленький ребенок будет воспринимать маленькую собачку скорее как мягкую игрушку. В такой обстановке собака станет пугливой, а спустя время может начать проявлять агрессию.

Что нельзя делать при ремонте, если у вас есть животные

Подробнее о породах собак, которые не очень хорошо ладят с детьми, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, можно ли оставлять котов одних дома на долгое время.

Дом и сад,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий