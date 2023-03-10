Если вы планируете завести собаку, но в вашей семье есть дети, потратьте чуть больше времени, чтобы выбрать правильную породу. Также важно понимать, что к обучению собаки придется подойти более ответственно.

На канале @PetshopBlog рассказали о том, что необходимо учесть перед заведением собаки в доме, где есть дети.

Даже самая добродушная собака может отреагировать агрессивно, если ее схватили за хвост во время отдыха или еды. Поэтому важно объяснить ребенку главные правила взаимодействия с питомцем.

Многие считают, что собаки малых пород хорошо подходят для семей с детьми. Но есть риск, что маленький ребенок будет воспринимать маленькую собачку скорее как мягкую игрушку. В такой обстановке собака станет пугливой, а спустя время может начать проявлять агрессию.

Подробнее о породах собак, которые не очень хорошо ладят с детьми, смотрите в видео.