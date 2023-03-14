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18 минут назад

Могут ли собаки распознавать эмоции людей: видео

Стелла Шмель

Наверняка многие хозяева собак задавались вопросом, может ли их питомец чувствовать и понимать человеческие эмоции.

На канале @PetsshopBlog рассказали о том, могут ли собаки быть эмпатичными.

Оказалось, что у четвероногих есть способность чувствовать эмоции других существ и реагировать на них. Исследования показывают, что собаки могут воспринимать страдания других животных и людей, и даже иногда пытаются помочь им в сложных ситуациях. Некоторые породы собак, такие как лабрадоры и золотистые ретриверы, известны своим высоким социальным интеллектом и способностью к эмпатии.

Кинолог рассказал, почему собаки дергают лапами во сне

Подробнее о том, могут ли собаки воспринимать человеческие эмоции, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о породах собак, которых не стоит заводить в семьи, где есть дети.

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