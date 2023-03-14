Наверняка многие хозяева собак задавались вопросом, может ли их питомец чувствовать и понимать человеческие эмоции.

На канале @PetsshopBlog рассказали о том, могут ли собаки быть эмпатичными.

Оказалось, что у четвероногих есть способность чувствовать эмоции других существ и реагировать на них. Исследования показывают, что собаки могут воспринимать страдания других животных и людей, и даже иногда пытаются помочь им в сложных ситуациях. Некоторые породы собак, такие как лабрадоры и золотистые ретриверы, известны своим высоким социальным интеллектом и способностью к эмпатии.

Подробнее о том, могут ли собаки воспринимать человеческие эмоции, смотрите в видео.