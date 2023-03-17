Многие владельцы котов наверняка замечали, как долго их питомцы спят днем. Дело в том, что длительный сон заложен у котов в генах.

На странице @PetBlog рассказали, почему на самом деле кошки спят большую часть светового дня. В природе коты – ночные хищники, которые активны в основном в темное время суток, поэтому дневной сон помогает им сохранить энергию и подготовиться к следующей охоте. Несмотря на то, что домашние животные не добывают себе еду, они все равно повторяют инстинктивное поведение диких предков.

Подробнее о том, почему кошки так много спят, смотрите в видео.