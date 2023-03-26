Баклажаны любят тепло и обилие солнечного света, что в средней полосе может быть проблемой из-за переменчивой погоды и короткого летнего сезона.

Тем не менее многим садоводам удается успешно собирать урожай из баклажанов даже в северных регионах.

На канале "Голова садовая" рассказали о нескольких правилах, которые помогут получить здоровый и обильный урожай баклажанов.

В первую очередь, стоит обратить внимание на выбор сорта баклажана, так как важно выбрать вид, который подходит для конкретного климата. Баклажаны любят тепло, солнце, плодородную почву и умеренный полив. Они также нуждаются в хорошей вентиляции и защите от вредителей и заболеваний.

Подробнее о том, как вырастить баклажаны, смотрите в видео.