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1 час назад

Как правильно сажать и выращивать баклажаны: видео

Стелла Шмель

Баклажаны любят тепло и обилие солнечного света, что в средней полосе может быть проблемой из-за переменчивой погоды и короткого летнего сезона.

Тем не менее многим садоводам удается успешно собирать урожай из баклажанов даже в северных регионах.

На канале "Голова садовая" рассказали о нескольких правилах, которые помогут получить здоровый и обильный урожай баклажанов.

В первую очередь, стоит обратить внимание на выбор сорта баклажана, так как важно выбрать вид, который подходит для конкретного климата. Баклажаны любят тепло, солнце, плодородную почву и умеренный полив. Они также нуждаются в хорошей вентиляции и защите от вредителей и заболеваний.

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Подробнее о том, как вырастить баклажаны, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что должно быть в садовой аптечке.

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