Апрель – один из самых важных месяцев для огородника, ведь именно в это время нужно активно заниматься растениями. Лунный календарь может помочь определить наиболее благоприятные дни для посева и прочих процедур.

Ведущая канала "Голова садовая" Снежана Ташова рассказала, какие дни станут самыми удачными для посева рассады в апреле.

Самое благоприятное время для посадки наступает в периоды, когда Луна одинаково влияет на надземную часть и на корни. В апреле такими днями станут: 21, 22, 25 и 26 числа.

Подробный разбор лунного календаря на апрель смотрите в видео.