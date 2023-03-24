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2 часа назад

Ошибки в хранении косметики, которые допускают многие женщины: видео

Мария Каткова

Наверняка у вас в ванной комнате хранится несколько просроченных тюбиков с косметикой. Если да, то вы уже встали на скользкую дорожку неправильного хранения.

Уходовую, декоративную косметику и аксессуары для макияжа нужно правильно хранить, и тогда они будут вам служить дольше. Если делать это неправильно, то кремовые текстуры будут засыхать, а сухие могут испортиться от влажности.

Так, например, подводку, тушь, гель для бровей и другие жидкие текстуры в тюбике нельзя хранить горизонтально, иначе средство быстро засохнет. Купите специальную подставку под косметику и используйте ее.

Спасаем верхнюю одежду от пятен косметики

Об этом и других лайфхаках в своем блоге рассказала визажист @anastsia_potehina.

Смотрите видео и узнаете, как правильно хранить косметику и аксессуары.

Ранее сообщалось, какие вещества в косметике опасны для здоровья.

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