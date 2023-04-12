Кошки – это не только милые пушистые зверьки, но и очень самостоятельные хищники с уникальным поведением. Они могут быть ласковыми и игривыми, но иногда проявляют агрессию и кусают хозяев.

Чаще всего кошки кусаются во время игры. Игра – это для них не только развлечение, но и тренировка охотничьих навыков. Если вы играете с кошкой и она начинает кусаться, это может быть ее способом показать, что игра стала слишком интенсивной. Кошки также могут укусить, когда чувствуют угрозу своей безопасности. Если они испугались или решили, что рядом опасность, то могут атаковать, чтобы защитить себя.