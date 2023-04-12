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Почему кошки кусаются: видео

Кошки – это не только милые пушистые зверьки, но и очень самостоятельные хищники с уникальным поведением. Они могут быть ласковыми и игривыми, но иногда проявляют агрессию и кусают хозяев.

На канале Petshopblog рассказали о самых частых причинах, по которым кошки могут неожиданно начать кусаться.

Чаще всего кошки кусаются во время игры. Игра – это для них не только развлечение, но и тренировка охотничьих навыков. Если вы играете с кошкой и она начинает кусаться, это может быть ее способом показать, что игра стала слишком интенсивной. Кошки также могут укусить, когда чувствуют угрозу своей безопасности. Если они испугались или решили, что рядом опасность, то могут атаковать, чтобы защитить себя.

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Подробнее об остальных причинах, из-за которых кошки могут кусаться, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, можно ли оставлять котов одних дома на долгое время.

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