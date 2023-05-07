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Почему кошка трется о ноги хозяина: видео

Многие наверняка замечали, как их их домашние любимцы любят вертеться под ногами. И порой кажется, что делают они это просто для того, чтобы мешать хозяевам заниматься своими делами.

Как рассказали на станице @Petshopblog, на самом деле, таким образом кошки совершают сразу несколько действий.

Удивительно, но именно так они показывают свою привязанность и любовь к хозяину.

Также это может быть способом пометить территорию, поскольку коты выделяют феромоны, которые помогают им определять свои владения и сообщать другим котам об этом.

Почему кошки кусаются

Подробнее о том, зачем кошка трется о ноги, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, сколько россияне тратят на лечение домашних животных.

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