Почему кошка трется о ноги хозяина: видео
Многие наверняка замечали, как их их домашние любимцы любят вертеться под ногами. И порой кажется, что делают они это просто для того, чтобы мешать хозяевам заниматься своими делами.
Как рассказали на станице @Petshopblog, на самом деле, таким образом кошки совершают сразу несколько действий.
Удивительно, но именно так они показывают свою привязанность и любовь к хозяину.
Также это может быть способом пометить территорию, поскольку коты выделяют феромоны, которые помогают им определять свои владения и сообщать другим котам об этом.
Подробнее о том, зачем кошка трется о ноги, смотрите в видео.
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