На канале "Голова садовая" рассказали, какие дни в мае станут самыми благоприятными для работы в саду и огороде. В новолуние и полнолуние лучше воздержаться от посадок, поскольку считается, что в этот период растения будут долго приживаться, а плодоношение наступит гораздо позже.