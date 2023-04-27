Лунный посевной календарь на май: видео
Многие садоводы ориентируются на лунный календарь при планировании посадок семян.
На канале "Голова садовая" рассказали, какие дни в мае станут самыми благоприятными для работы в саду и огороде. В новолуние и полнолуние лучше воздержаться от посадок, поскольку считается, что в этот период растения будут долго приживаться, а плодоношение наступит гораздо позже.
Новолуние: 19 мая
Полнолуние: 29 мая
Растущая луна: 1-4, 20-31 мая
Убывающая луна: 6-18 мая
На растущую луну лучше сажать растения, которые плодоносят над землей. А самое благоприятное время для посева корнеплодов – убывающая луна.
Подробнее о лунном календаре на май смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, как избавиться от борщевика.