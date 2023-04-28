Эксперт магазина товаров для дома Alliance Online Рэйчел Кисс назвала четыре популярные ошибки при использовании стиральной машины. Об этом сообщает Express.

Прежде всего специалист посоветовала не помещать в барабан слишком много белья за раз – в таком случае одежда будет чище и свежее. Кроме того, не стоит пренебрегать регулярной очисткой устройства, чтобы избежать появления накипи и предотвратить накопление бактерий.

Кисс также рекомендовала предварительно удалять стойкие пятна, чтобы они не испачкали другую одежду.