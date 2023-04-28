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Эксперт назвала главные ошибки при использовании стиральной машины

Эксперт магазина товаров для дома Alliance Online Рэйчел Кисс назвала четыре популярные ошибки при использовании стиральной машины. Об этом сообщает Express.

Прежде всего специалист посоветовала не помещать в барабан слишком много белья за раз – в таком случае одежда будет чище и свежее. Кроме того, не стоит пренебрегать регулярной очисткой устройства, чтобы избежать появления накипи и предотвратить накопление бактерий.

Кисс также рекомендовала предварительно удалять стойкие пятна, чтобы они не испачкали другую одежду.

Как почистить стиральную машину в домашних условиях от запаха, плесени и грязи

В заключение, эксперт напомнила, что не стоит использовать слишком много моющего средства. В противном случае, это может спровоцировать возникновение плесени.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как очистить лоток стиральной машины.

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