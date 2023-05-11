Как и любая другая часть ванной комнаты, душевой шланг со временем становится грязным и требует очистки. Однако сделать это довольно сложно.

Блогер @Onaznaett рассказала, как с помощью литровой стеклянной банки и уксуса без труда и быстро очистить душевой шланг.

Отсоедините душевой шланг от крана и душевой лейки. Затем поместите его внутрь банки. Наполните банку уксусом, так чтобы конец шланга был погружен в жидкость. Оставьте душевой шланг на несколько часов. В конце выньте шланг из банки и промойте его под струей воды, чтобы удалить оставшийся уксус и загрязнения.

Подробнее о том, как отмыть душевой шланг, смотрите в видео.