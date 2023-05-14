Пятна от одуванчика трудно удаляются с одежды из-за того, что цветные пигменты, содержащиеся в цветках, проникают глубоко в волокна ткани и закрепляются там.

Блогер @Onaznaett рассказала, как быстро и легко удалить пятна от цветов с одежды и вернуть ткани первозданный вид.

Сначала следует удалить с ткани остатки растений. Затем пятно нужно залить перекисью водорода и оставить на пару минут. После этого застирайте пятно, используя мыло или стиральный порошок.

Подробнее о том, как удалить пятно от одуванчика, смотрите в видео.