Выращивание свежей зелени на грядке – это не только полезное занятие, но и прекрасный способ получить свежие и вкусные травы прямо из своего огорода.

На канале "Голова садовая" поделились различными сортами зелени, на которые стоит обратить внимание при выборе семян. Какую зелень лучше выращивать на грядке зависит от ваших предпочтений и целей. Если вы хотите получить свежие травы для приготовления блюд, то можно выращивать петрушку, укроп, базилик, кинзу, рукколу.

Для выращивания зелени на грядке необходимо выбрать участок с хорошей освещенностью и дренированием. Подготовьте почву, добавив компост или перегной. Семена следует высеивать на глубину 1-2 см. Важно также ухаживать за растениями, поливая их регулярно и удаляя сорняки.

Подробнее о том, какую зелень стоит посадить на грядке в этом году, смотрите в видео.