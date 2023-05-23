Эксперт поделилась лайфхаками для расхламления балкона

Профессиональный организатор пространства Маруся Рябова в беседе с изданием Life поделилась лайфхаками, которые помогут избавить балкон от хлама.

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Эксперт призвала россиян не использовать балкон в качестве кладовки. Рябова подчеркнула: после расхламления это пространство можно превратить в кабинет, место для отдыха или игровую зону.

Прежде всего нужно освободить балкон, чтобы он остался пустым. Затем освободившуюся площадь следует убрать и вымыть все поверхности. Следующий шаг – сортировка вещей. Часть из них придется выбросить, часть увезти в гараж или на дачу. Оставить нужно только то, что действительно должно храниться в квартире.