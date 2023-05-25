Россияне перечислили самые частые поломки в доме

Как правило, в домах у россиян ломается сантехника. Самые распространенные поломки граждане перечислили в опросе, сообщает "Лента.ру". В нем приняли участие более 3 100 человек со всей страны.

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Так, 49% респондентов пожаловались на проблемы с сантехникой, 33% – на неисправности бытовой техники. Еще 30% опрошенных сообщили о поломках, связанных с электричеством: о выходе из строя розеток, проводки и освещения. 21% от общего числа участников исследования испытывают трудности с мебелью, 15% – с окнами и дверями, 9% – с отоплением.

Всего 24% респондентов не сталкиваются с поломками.

Большая часть опрошенных россиян предпочитает ремонтировать сломанные вещи самостоятельно. 42% участников исследования обычно справляются с неисправностями своими силами либо обращаются за помощью в зависимости от характера поломки. При этом профессионалов нанимают 40%.

Еще 21% респондентов покупают заменяют вышедшую из строя технику новым оборудованиям или меняют часть материалов вместо полноценного ремонта. В то время как 15% обращаются за помощью к друзьям или родственникам. Меньшинство – 2% – никак не устраняют неисправность.

Респонденты рассказали и о суммах, которые готовы потратить на ремонт. Так, для 38% участников опроса приемлемый бюджет составляет от 1 000 до 5 000 рублей. 15% готовы потратить на устранение неисправностей менее 1 000 рублей, 12% — от 6 000 до 10 000. Только 5% опрошенных считают возможным выделить на ремонт 10 000 рублей.