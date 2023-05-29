$80.06+0.0985.90-0.02
54 минуты назад

Как очистить утюг от нагара с помощью соли: видео

Стелла Шмель

С загрязнениями на подошве утюга сталкивалась каждая хозяйка.

Нагар появляется из-за того, что при использовании утюга на поверхности нагревательных элементов остаются мелкие частицы минералов, содержащихся в воде.

Чтобы быстро и эффективно избавиться от нагара, блогер @Onaznaett советует использовать пергаментную бумагу и поваренную соль.

Утюг необходимо включить и нагреть. Поместите пергаментную бумагу на гладильную доску и щедро посыпьте ее солью. Затем разогретыми утюгом круговым движениями поводите по соли, до момента пока загрязнения не пропадут.

12 быстрых способов, как недорого преобразить свой дом

Подробнее о том, как очистить утюг от нагара с помощью соли, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как начать сортировать мусор.

Дом и сад,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий