С загрязнениями на подошве утюга сталкивалась каждая хозяйка.

Нагар появляется из-за того, что при использовании утюга на поверхности нагревательных элементов остаются мелкие частицы минералов, содержащихся в воде.

Чтобы быстро и эффективно избавиться от нагара, блогер @Onaznaett советует использовать пергаментную бумагу и поваренную соль.

Утюг необходимо включить и нагреть. Поместите пергаментную бумагу на гладильную доску и щедро посыпьте ее солью. Затем разогретыми утюгом круговым движениями поводите по соли, до момента пока загрязнения не пропадут.

Подробнее о том, как очистить утюг от нагара с помощью соли, смотрите в видео.