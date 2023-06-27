Аллерголог назвал главные правила уборки квартиры

Важно регулярно проводить уборку в квартире. Это необходимо для снижения количества пыли, которая оседает на поверхностях, заявил аллерголог-иммунолог Сергей Быков в беседе с РИАМО.

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Эксперт утверждает, что простого вытирания пыли с твердых поверхностей недостаточно для достижения чистоты. Необходимо, по его словам, также использовать пылесос и регулярно стирать постельное белье.

Грязное жилое помещение, рассказал специалист, может стать причиной различных проблем. Среди них он выделил наличие вредителей, рост нежелательной плесени и пыль, которая может вызывать аллергические реакции.

Количество пыли, которая накапливается в квартире, по словам аллерголога, зависит от нескольких факторов, включая время года, присутствие домашних животных и частоту проведения уборки. Врач советует также использовать очиститель воздуха для поддержания более чистой атмосферы в помещении.