Черешня – одно из самых вкусных летних удовольствий. Но что делать, если сочная ягода оставила на вашей любимой одежде неприятное пятно? Не отчаивайтесь!

Сегодня мы поделимся простым способом, как отстирать пятно от черешни с помощью ингредиентов, которые есть в любом доме.

1 ложку лимонной кислоты

1 ложку соды

2 ложки соли В емкости смешайте:

Залейте смесь кипятком и полученным раствором аккуратно обработайте пятно от черешни. Дайте смеси впитаться, а затем промойте ткань в теплой воде.

Не забывайте, что при удалении пятен от черешни важно действовать немедленно. Чем быстрее вы приступите к удалению пятна, тем больше шансов избавиться от всех следов на одежде.

Об этом способе удаления пятен рассказал в своем видео блогер @Romanko.