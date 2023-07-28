Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, когда нужно отучить животных точить когда о мебель.

Кошачьи когти постоянно растут, поэтому их нужно подстригать. Но не все животные спокойно относятся к этой процедуре. В этом случае хорошим выходом может стать когтеточка. Приучить к ней кошку не так уж и сложно:

Начинать надо постепенно и терпеливо. Просто поставьте когтеточку на видном месте и иногда подзывайте к ней кошку, давая лакомство. Так она привыкнет и поймет, что это безопасный предмет. Также можно рассыпать кошачью мяту – запах привлечет животное. Попробуйте на собственном примере показать, как пользоваться когтеточкой. Но не пытайтесь брать кошку за лапы и имитировать ими нужные движения. Обязательно хвалите питомца, когда он будет самостоятельно использовать предмет по назначению.

Со временем ваша кошка полюбит когтеточку как игрушку и с удовольствием будет ею пользоваться.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Nezvedskaya.