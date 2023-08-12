Агроном раскрыл секреты уборки сорняков без вреда для участка

Соблюдение некоторых приемов при избавлении от сорняков с участка позволяет эффективно устранить их без вреда для почвы и предотвратить возможность повторного заражения. Об этом рассказал агроном Михаил Воробьев в беседе с информационным изданием "Аргументы и факты".

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Агроном советует прибегнуть к стратегии высушивания сорняков до состояния сена для надежного их устранения. Это можно сделать, распределив вредные растения равномерно на дорожках, которыми часто пользуются люди. По его словам, сорняки не переносят такого воздействия и скоро истощаются.

Тем не менее, агроном предупреждает о необходимости избегать складирования сорняков в кучу. В таком случае они могут начать активное развитие и снова начать расти, поскольку для корней такие условия являются приемлемыми. Как результат, куча превратится в единственный огромный сорняк, предупреждает агроном.

При обработке большого объема сорняков эксперт рекомендует использовать деревянные или металлические настилы, также как решетчатые ящики или тележки, как в магазинах. Сорняки могут быть разложены в них и оставлены на солнце. Этот метод позволит высушить сорняки и лишить их жизнеспособности.